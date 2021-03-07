Малышева перечислила правила ухода за кожей лица зимой

Москва, 7 марта. Правильный уход за кожей лица зимой поможет избежать сухости, шелушения и покраснения. Для этого кожу нужно правильно очищать, применять косметические средства и делать маски.

При морозе на улице и сухом воздухе в помещении очень важно выбрать косметику, которая будет интенсивно увлажнять кожу и станет для нее защитным барьером от негативного воздействия окружающей среды. А соблюдение комплексного ухода за кожей — позволит сохранить здоровый и ухоженный вид лица, пишет Infox.

Косметолог Мария Малышева назвала четыре простых правила по уходу за кожей в холодное время года. Первое — очищать кожу средствами, в которых отсутствует спирт, чтобы избежать стянутости, шелушения и покраснения кожных покровов. Снимать макияж рекомендуется гидрофильным маслом или мицеллярной водой. Умываться лучше только теплой водой, так как сильно горячая может спровоцировать сухость кожи.

Второе правило — увлажнять кожные покровы скрабами и пилингами. Важно подобрать более мягкую и щадящую текстуру, которая не будет травмировать кожу. Увлажнение проводить следует не чаще одного раза в неделю.

Третье — питать кожу кремом. Он поможет защитить и удерживать внутри влагу. В состав могут входить: питательное масло (ши, авокадо, какао), витамин Е, гиалуроновые кислоты, аллантоин или пантенол. Все это восстановит кожный покров от внешних раздражителей.

Четвертое правило — использовать косметические маски для лица. Избавиться от последствий холодного ветра, мороза и сухого воздуха позволит тканевая или питательная зимняя маска. Она служит своего рода SOS-средством и дополнительно увлажняет, восстанавливает и питает кожу, отметила косметолог.

Чтобы кожа оставалась красивой и здоровой важно также заботиться о рационе. Врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предупредила, что чрезмерное увлечение сладостями плохо влияет на синтез коллагена, что отражается на здоровье кожных покровов.