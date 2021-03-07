Врач Хухрев предостерег «сердечников» от жизни в высотках

Москва, 7 марта. Неисправность техники и простудные заболевания порой могут причинить вред здоровью людей, которые живут во многоэтажках. Об этом заявил врач–терапевт Алексей Хухрев.

Обычно проживание на высоте 100 метров, то есть примерно на 30 этаже, не несет вреда здоровью. Однако врач Хухрев обозначил два момента, которые могут навредить самочувствию.

Во-первых, это может произойти по вине техники. Если вдруг в доме сломается лифт, а у жителя наблюдаются болезни сердца, то ничем хорошим это не закончится, уверен Хухрев. Лишний вес, заболевания опорно-двигательного аппарата и астма в таких случаях тоже станут серьезной проблемой.

Во-вторых, даже банальное ОРЗ может нести серьезные последствия при жизни на высоких этажах. Если в доме скоростной лифт, а подниматься нужно на большую высоту, в таком случае у больного может сильно ухудшиться самочувствие, передает радио Sputnik.

Однако в жизни на высоких этажах есть и положительные для здоровья моменты, подчеркнул врач. По его словам, ветер поднимает пыльцу весной и летом примерно до 15-го этажа, поэтому людям с аллергией будет комфортнее жить выше.

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