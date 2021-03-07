Петербургские власти отчитались о ситуации с коронавирусом в городе

Санкт-Петербург, 7 марта. Темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Северной столице снижаются медленнее по сравнению с показателями прошлой недели.

Данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса свидетельствуют об общем уменьшении количества активных больных. Вместе с тем выросло число случаев выздоровления. Сами темпы распространения COVID-19 стали ниже.

Интенсивность вакцинации первой дозой препарата от коронавируса в Северной столице немного снизилась. Однако ведомство отметило рост числа жителей, прошедших второй этап вакцинации.

Петербуржцев, которые не имеют противопоказаний, призывают привиться от COVID-19, чтобы исключить рост заболеваемости. На сегодняшний момент в городе привиты 280 053 человек. Оба этапа завершили 146 886 жителей.

Недавно Минздрав назвал количество петербуржцев, у которых выработаны антитела к COVID-19. По данным ведомства, ими обладают 50% населения Северной столицы.