IT-специалист Мясоедов предупредил об опасности поиска ряда слов в Сети

Москва, 7 марта. Основная масса интернет-запросов находится в правовом поле и не вызывает подозрений, но есть темы, которые лучше обходить стороной.

Пользователям Сети не стоит искать информацию о наркотических веществах, детской порнографии, террористической или преступной деятельности, предупредил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Сам поиск не является запретным действием, но он может вызвать настороженность в правоохранительных органах, передает «Прайм».

«В исследовательских целях, для написания научной работы по химии, например, студент вынужденно может касаться подозрительных тем в Интернете, но в контексте его личности и профессии у этого есть оправдание. А вот целенаправленный поиск нелегального контента обычным человеком уже вызовет вопросы, поэтому острых и нелегальных тем, даже в рамках обычного любопытства, в Интернете лучше избегать», — отметил Мясоедов.

Правоохранительные органы периодически мониторят запросы пользователей в качестве профилактики. Поиск и скачивание фильма с пиратских сайтов формально тоже является нарушением закона.

Twitter ранее возглавил антирейтинг интернет-платформ, которые чаще всего нарушают законодательство. В список из-за публикации противоправных материалов также вошли Facebook и Instagram.