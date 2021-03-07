Экономист Мау предрек рост зарплат россиян в 2021 году

Москва, 7 марта. Постепенное увеличение зарплат может ожидаться в России при благополучном развитии ситуации с пандемией. Этот процесс будет зависеть от многих неэкономических обстоятельств.

Уровень оплаты труда россиян увеличивался и в 2020 году, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау. К концу 2021 года уровень безработицы может вернуться к докризисным 4,7%, передает «Российская газета».

«У нас нет проблемы многих развитых стран, где остро стоит проблема безработицы среди молодежи: в силу наших демографических особенностей молодежь очень востребована. Однако соответствие ожиданий от места работы и реальной ситуации — это то, на что стоит обратить внимание», — отметил Мау.

Уровень безработицы в начале 2021 года составлял 5,8%. Он стабильно снижался на 0,1% каждый месяц.

Ранее ФАН сообщил, что средний размер начисленных зарплат россиян за год увеличился на 9,7%. Пенсии же, по сравнению с прошлым годом, выросли на 5,6%.