Жители Айдахо сжигают медицинские маски в знак протеста против масочного режима

Жители Айдахо вместе со своими детьми 6 марта собрались у капитолия Штата, чтобы сжечь медицинские маски. Таким образом они выступили против продолжающегося масочного режима в США.

Губернатор Айдахо Брэд Литтл официально не вводил масочный режим, однако несколько округов штата применили государственную норму, чтобы замедлить распространение коронавируса. Глава здравоохранения Восточного Айдахо Джери Ракоу на этой неделе объявила, что из-за снижения числа случаев заболевания и госпитализаций уже седьмой округ штата отменяет масочный режим.

«Кажется, продолжать издавать приказы в области общественного здравоохранения больше не оправдано», — сказала Ракоу.

При этом она призвала граждан к «личной ответственности». Она считает, что местные жители должны продолжать носить индивидуальные средства защиты, однако уже без сурового принуждения.

В субботу в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых жители Айдахо с детьми сжигают медицинские маски в горящем мусорном баке напротив капитолия штата. Помимо средств защиты, они сжигали и фотографии законодателей-демократов.

Families burning masks on Idaho Capitol steps pic.twitter.com/6nfLWJ8XFy — Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021

Пока в округах постепенно отменяют ограничения, в крупных городах, включая столицу штата Бойсе, масочный режим продолжает действовать. Чиновники утверждают, что маска является сдерживающим фактором, который не позволяет гражданам «расслабляться» и игнорировать меры предосторожности.

Anti-lockdown Protestor burns “sleepy joe” photo on Idaho Capitol steps pic.twitter.com/M7jVffLCna — Sergio Olmos (@MrOlmos) March 6, 2021

Американский лидер Джо Байден в свою очередь призывал граждан носить маски в течение первых 100 дней его президентства. Он заявлял, что к маю в США будет около 300 млн доз вакцины, чего должно хватить почти на всех жителей страны. Однако некоторые штаты, к примеру Техас и Миссиссипи, не стали следовать призыву Байдена и сняли ограничения. Президент США был недоволен неповиновением чиновников и назвал республиканских губернаторов «неандертальцами».