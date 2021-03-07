Новая вспышка коронавируса ожидается в России в середине весны

Москва, 7 марта. Несмотря на фиксируемое сейчас в России улучшение эпидемиологической ситуации, существует угроза новой волны коронавируса уже этой весной, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Неутешительный прогноз обусловлен рядом факторов. В частности ослаблением иммунитета у переболевших COVID-19 около года назад и климатическими особенностями данного времени года. Весной воздух способствует распространению инфекции, так как влажность достигает определенной температуры, объяснил врач, добавив, что спад случаев инфицирования ожидается ближе к концу мая.

«Я говорю про среднюю полосу. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Ранее новую вспышку коронавируса предрек врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, всплеск произойдет через три-четыре, максимум — пять месяцев.