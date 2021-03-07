Журналистка из Японии удивилась кулинарным традициям Польши

Варшава, 7 марта. Автор японской газеты The Asahi Shimbun рассказала об особенностях польской кухни, которые роднят ее с кулинарными традициями соседних стран.

Польша граничит с шестью странами: Германией, Чехией, Словакией, Украиной, Белоруссией и Литвой. Некоторое время территории государства находились под контролем других держав. Многие зарубежные блюда и способы приготовления полюбились полякам. Журналистка из японской газеты The Asahi Shimbun Кеко Огино рассказала о своем исследовании традиционных польских блюд и сравнила национальную кухню со «сборной солянкой».

Огино отметила, что жители Польши больше предпочитают супы и рагу из-за холодного климата. Журналистка решила приготовить четыре популярных польских блюда: белый и обычный борщ, бигос и польские вареники — «пироги».

Белый борщ — одно из национальных польских блюд. Этот кисловатый суп готовится на закваске из ржи или черного хлеба, которая называется «жур». В местных магазинах можно купить почти готовый вариант белого борща. Залив ингредиенты водой, в кастрюлю нужно будет добавить капусту, приготовленное мясо и довести до кипения — похлебка готова. В него также добавляют квашенную свеклу и небольшие пироги с мясным фаршем.

Классический борщ — это свекольный суп. Японка приготовила суп из заранее купленной в польском магазине заправки. Со слов журналистки, местный борщ похож на украинский, но готовят его иначе: после овощей добавляют мясо, а не отваривают бульон, уже в который отправляются обжаренные ингредиенты.

Огино и ее гид не стали вручную готовить польские «пироги», похожие на вареники, а перекусили ими в одной из местных столовых. Мучное варят в воде, масле и жарят. Начинку делают из мяса, а само блюдо подают с соусом из обжаренного лука. Есть также варианты сладких «пирогов», например, с вишней.

Журналистка вместе со своим проводником и ее матерью приготовили бигос — тушеное мясо с квашеной капустой. Традиционно в это блюдо добавляют также свежую капусту, мясо или колбаски, грибы. Главная сложность «лесного супа», как называют его в Польше, в способе приготовления: овощи и мясо нужно тушить несколько дней, то снимая с огня, то отправляя вновь на плиту.

Автор материала сделала вывод, что рецепты польских домашних блюд достаточно сложные. Из-за сложных рецептов все больше людей отказываются от традиционных способов приготовления и упрощают процесс. Национальная же кухня переходит в туристическую, а также ресторанную сферу.

Японская журналистка Кеко Огино путешествует по странам Европы и знакомится с национальными блюдами разных стран. Прежде чем приехать в Польшу, автор The Asahi Shimbun побывала в России и поделилась впечатлениями от местной кухни.