Развлекающегося с порочными моделями Моргенштерна заподозрили в измене возлюбленной

Москва, 7 марта. Появившегося в обществе с полуголыми моделями Моргенштерна заподозрили в неверности избраннице Диларе Зинатуллиной. Девушка не смогла остаться в стороне и ответила на слухи в Сети.

Несколько часов назад популярный рэпер поделился в Stories Instagram кадрами из автобуса, «набитого» полураздетыми девушками. Гостьи звезды не стесняясь демонстрировали в камеру обнаженные части тела, чем вызвали восторг у артиста. Непристойные сцены с участием Моргенштерна заставили заволноваться не только его поклонников, но и Дилары Зинатуллиной.

Фанаты Зинатуллиной решили указать кумиру на поведение возлюбленного в социальной сети. Девушка не стала отмалчиваться и иронично прокомментировала «неверность» со стороны рэпера.

«Тебе парень изменяет», — написал пользователь. «Человек вообще-то работает», — ответила Дилара, сопроводив сообщение снимком с закатывающимися глазами.

Артист и раньше вел себя развязно и провокационно. Стоит отметить, что его никогда не смущало присутствие второй половинки: он без стеснения восхищается пышными формами других девушек. Однако реакция Зинатуллиной говорит, что она совсем не против такого поведения.

Ранее Моргенштерн лишился более 2 млн рублей во время очередного похода в магазин. В Сети он похвастался длинным чеком, среди позиций которого фанаты смогли разглядеть дорогостоящие купальник, бюстгальтер и плавки.