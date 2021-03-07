Белый цвет автомобиля признали наиболее выгодным для продажи

Москва, 7 марта. Автомобиль белого цвета проще всего продать. А вот любителей редких цветов не так просто найти. Об этом рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Белый цвет является самым популярным цветом для автомобиля. В России машин такого цвета приходится 33%, серых – 16%, серебристых – 13%. А на долю черных и бежевых приходится по 12% и 11% соответственно. Яркий транспорт интересует малое количество людей, поэтому продажи могут затянуться.

«Продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2%», — цитирует слова Груздева агентство «Прайм».

Для многих цвет кузова не всегда стоит в приоритете. Чаще всего покупатели обращают внимание на бренд, комплектацию, техническое состояние, цену и качество. Об этом рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Известные производители автомобилей предлагают различные цвета кузова. Желающие приобрести транспорт белого или любого другого цвета могут обратить внимание на новинки авторынка. Свой автопарк пополняют Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi и Renault.