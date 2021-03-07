Критик Соседов возмутился появлением дочери Трофима на шоу «Голос.Дети»

Москва, 7 марта. Участниками «Голос. Дети» должны быть только артисты «из народа», а не дети известных родителей, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Причиной возмущения критика стало выступление на Первом канале дочери певца Сергея Трофимова. Соседов отметил, что хотя он сам является поклонником Трофима, однако участие «звездных детей» в таких шоу является недопустимым.

«Там отбирают детей простых родителей. Ребенок «из народа» и ребенок звезды заведомо находятся в разных условиях, это как принц и нищий», — возмутился Соседов.

Также критик неодобрительно высказался о поведении продюсеров, которые, по его мнению, почти всегда пренебрежительно относятся к проявлениям социального неравенства ради сценария шоу. Соседов призвал воспринимать «как уголовные преступления» ситуации, когда популярные родители стремятся «протолкнуть» своих детей на телевидение.

Скандалы на шоу «Голос. Дети» сейчас не редкость. Недавно блогеры встали на защиту юной участницы программы в скандале с певицей и членом жюри Лободой. Она явилась на съемки в слишком откровенном наряде и исполняла «жаркие» танцы во время выступления маленькой Алисы, отвлекая внимание зрителей от юной музыкантки.