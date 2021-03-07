Диетолог Дианова рассказала об опасности остывшего кофе

Москва, 7 марта. Застоявшийся кофе с добавками может нанести вред организму человека. Подробно об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

В любом напитке, в том числе кофе, могут появляться различные микроорганизмы. Без каких-либо добавок за несколько часов с кофе ничего не произойдет, однако при наличии молока или сливок напиток стоит употребить как можно быстрее, сообщила Дианова в интервью радио Sputnik.

«Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается», — заявила врач-диетолог.

По ее словам, нормы лечебного питания подразумевают, что любое приготовленное блюдо желательно съедать в кратчайшие сроки. Если в течение нескольких часов оно не было употреблено, его нужно поместить в холодильник. Но стоит учитывать, что в таком случае вкус кофе изменится: пропадет насыщенность, появится горечь.

Дианова напомнила золотое правило: еды и напитков приготовить надо столько, сколько нужно. В этом случае будет извлечена максимальная польза и минимальный риск для здоровья.

Недавно доктор Александр Мясников рассказал о пользе кофе при профилактике некоторых заболеваний. По его словам, регулярное употребление этого напитка значительно снижает риск возникновения сахарного диабета.