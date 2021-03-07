Ученые США предостерегли от вакцинации одной дозой препаратов Moderna и Pfizer

Вашингтон, 7 марта. Регулятор США не располагает информацией, свидетельствующей о долгосрочности защиты от коронавируса после инъекции первым компонентом препаратов компаний Moderna и Pfize/BioNTec.

Людям необходимо строго следовать разработанному сценарию иммунизации: применение вакцин сертифицированным образом позволит избежать новых случаев заражения с последующей госпитализацией и смертью. Внимание на это обратил директор Центра биологических оценок и исследований при управлении Питер Маркс, передает The Wall Street Journal.

«Крайне важно, чтобы эти вакцины применялись тем образом, который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов», — отметил он.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, она впечатляет своей эффективностью, передает RT.