«Выплевывал легкие»: актер Курцын рассказал об адреналине в кино

Москва, 7 марта. Актер Роман Курцын больше не гонится за скоростью и адреналином, так как этого ему хватает в кино. В освоении новых навыков артист не имеет «стоп-крана».

Он готов и прыгнуть с парашютом, и забраться на Эверест, и научиться играть в шахматы, если это потребуется для съемок фильма. В повседневности же звезда кинокартин «Я худею», «Гуляй, Вася!», «Огонь» предпочитает размеренную и спокойную жизнь.

«Съемок мне хватает. И когда я отдыхаю, обычно просто валяюсь на пляже тюленем. Да, у меня есть мотоцикл, спортивная машина, но я очень спокойный водитель, мне уже не нужны скорость и адреналин. С 18 до 25 лет нужны были, а сейчас я много чего попробовал. И от тарзанки у меня точно дух не захватит», — рассказал актер.

Артист принимал участие в съемках фильма «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», где вышел на один ринг с профессиональным бойцом. Чтобы отснять сцену, Курцыну пришлось драться два дня по 12 часов. Соперник сломал актеру два ребра и несколько раз отправил в нокаут, так как не умел драться по-актерски.

«Я выплевывал легкие, потому что была напрочь сбита дыхалка. Но времени не было, надо было снимать… <...> И в итоге он два раза меня отключил. Я занимаюсь единоборствами, карате и тоже вроде не чайник, но не ожидал, что удары будут настолько сильными», — рассказал артист.

Курцын живет в родном Ярославле и не собирается оттуда уезжать. Он признался, что так и не смог полюбить Москву из-за ее шума и атмосферы. Из центра он перебрался за город и чувствует там себя в безопасности.

Недавно Роман Курцын сравнил себя с Терминатором. Во второй части фильма «Гуляй, Вася!» герой превратился в положительного персонажа, готового на все ради возлюбленной.