Украинские военные избили мирного жителя после просьбы убрать БТР со двора

Луганск, 7 марта. Украинская армия продолжает размещать вооружение и спецтехнику на подконтрольных ей территориях. Об этом рассказали местные жители.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) сообщил, что в зоне ответственности украинской стороны было зафиксировано нахождение нескольких бронетранспортеров БТР-70 во дворе жилого дома в поселке Счастье. Собственники жилья потребовали военных покинуть территорию их жилищ и убрать вооружение. Местные жители также пообещали обратиться в ОБСЕ и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого заявления между военными и жителями населенного пункта завязалась словесная перепалка. Один из военнослужащих, угрожая оружием, нанес несколько ударов сельчанину в область лица. Соседи на крики о помощи вызвали полицию, сообщили в НМ ЛНР.

Недавно украинские военные совершили наезд на гражданский автомобиль в Донбассе. Пострадавший водитель транспортного средства получил множественные травмы и ушибы.