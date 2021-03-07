Минтруд РФ разъяснил правила заполнения электронных трудовых книжек

Москва, 7 марта. Граждане России с 7 марта смогут прописать весь трудовой стаж в электронной трудовой книжке. Для этого достаточно обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Согласно новым правилам, в трудовой книжке электронного формата указывается информация о работе с начала 2020 года. Весь стаж до этого времени сохраняется на бумажном носителе.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке», — передает «Российская газета» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

При желании внести в электронную трудовую книжку весь рабочий стаж нужно лично обратиться в любое доступное отделение ПФР. Там россиянину потребуется написать соответствующее заявление. При себе необходимо иметь бумажный вариант трудовой книжки, пишет «Парламентская газета».

С 2023 года в России могут появиться трудовые книжки нового образца. Изменения коснутся бумажной версии документа, для которой будет разработан новый формат и порядок ведения.