Хоккеист Евгений Малкин стал первой звездой матча NHL

Питтсбург, 7 марта. Хоккейный клуб «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL). Россиянин Евгений Малкин стал лучшим игроком встречи.

Игра завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу клуба из Питтсбурга. В составе «пингвинов» результативными действиями отметились Евгений Малкин, Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Джаред Макканн. У «Филадельфии» шайбы забросили Трэвис Конекни, Кевин Хэйз и Шейн Гостисбир.

В Twitter-аккаунте «Питтсбурга» шайбу Малкина назвали «шелковистой». После этой победы «пингвины» вышли на пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона NHL, имея в своей копилке 27 очков в 23 матчах.

Недавно сообщалось, что российская сборная по хоккею сыграет на чемпионате мира под флагом ФХР или ОКР. Планетарное первенство пройдет в этом году в Латвии.