Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников вступил в силу в РФ

Москва, 7 марта. Новый федеральный закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билетов младше 16 лет, которые следуют без сопровождения взрослых.

Документ был разработан министерством транспорта и вступает в силу с сегодняшнего дня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что водители и кондукторы будут нести ответственность за высадку несовершеннолетних детей.

Володин отметил, что оставшийся один на дороге ребенок, подвергается опасности. Он напомнил ситуацию, которая произошла в Кировской области. Тогда 12-летнюю девочку поздно вечером высадили на улицу в 20-градусный мороз. Парламентарий заявил, что такого не должно повториться.

Недавно президент России Владимир Путин улучшил социальную поддержку для детей-сирот. Он подписал закон, согласно которому, дети, оставшиеся без попечения родителей, могут бессрочно получать высшее образование за счет средств бюджета.