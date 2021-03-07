Звезда «Универа» Рудова рассказала о «помехах» красивой внешности

Москва, 7 марта. Актриса Наталья Рудова упрекнула людей, которые составляют мнение о человеке только по внешности и призвала в своем блоге отказаться от «удобного мышления».

Реакция зарубежного режиссера на хорошую игру российской актрисы Натальи Рудовой натолкнула девушку на рассуждения о «дискриминации» красивых людей. Красота часто заслоняет талант и ум, написала в своем аккаунте в Insagram звезда сериала «Универ».

«Услышала фразу от режиссера : «Наташа, я думал что вы просто красивая модель, но после этой сцены я просто обалдел. Как круто ты играешь». К слову, я никогда не была моделью. Да, просто режиссер из другой страны, это был комплимент, и он не знал, что у меня много драматических ролей, но все же, почему сразу «просто красивая модель»?» — описала актриса случай из жизни.

Рудова уверяет, что она не напрашивается на похвалу и уверена в себе и своем таланте. Девушка считает, что часто красота обесценивает достижения человека, оставляет другие его качества позади.

«Я пишу это не для того чтобы себя похвалить, я знаю что я талантлива и я в себе уверена. Но! Я просто устала от того, что люди, если ты красива, думают что ты просто красива и все , чтобы ты не сделала уже в своей жизни . Красивые люди не могут быть талантливыми, умными, самодостаточными? Откуда все эти стереотипы? Кто это придумал?» — спрашивает Рудова.

Сама актриса уверила своих подписчиков, что чаще всего она составляет мнение о человеке, не учитывая внешние данные. Свой пост девушка завершила призывом не примыкать к числу людей, которые в угоду «простоте» следуют за стереотипом.

«В 90% случаев я не сужу о людях по их обложке, не составляю мнение, если не подкрепила информацией о том или ином человеке. Я понимаю, что так проще думать для большинства, но неужели людям нравится быть большинством?» — написала актриса.

Наталья Рудова запомнилась многим зрителям по роли преподавателя Ксении Андреевны в сериале «Универ. Новая общага». Ее коллега по проекту исполнительница роли Маши актриса Анна Хилькевич недавно поделилась с фанатами очень личной информацией о себе.