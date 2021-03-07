Жители городка в ФРГ лишились «надежды на счастье» из-за закрытия фабрики Haribo

Пекин, 7 марта. Немцы считают мармеладные мишки фирмы Haribo символом надежды на счастье из детства. Об этом сообщило китайское издание «Хуаньцю шибао».

Компания Haribo из-за коронавируса была вынуждена закрыть фабрику по производству мишек в Вилькау-Хаслау в федеральной земле Саксония. Без работы остались 150 сотрудников, а небольшой городок лишился трети торгового налога, поступавшего от продажи жевательных мишек.

Немцы устраивают акции протеста и требуют вернуть завод, они соорудили так называемый памятник и выкладывают в форме мишек свечи. Федеральное агентство занятости Германии и Саксонский Ландтаг ведут переговоры по приобретению фабрики другой кондитерской компанией.

Руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова ранее рассказала, какие продукты способны сделать человека счастливее. В список вошел шоколад и разноцветные фрукты.