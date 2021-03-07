Диетолог Малышева развеяла семь популярных мифов о похудении

Москва, 7 марта. Решение побороть лишний вес специалистами приветствуется, но некоторые советы могут только навредить здоровью. О популярных мифах о похудении рассказала диетолог Мария Малышева.

Жировые клетки находятся не в кишечнике, поэтому слабительное не поможет в борьбе с лишним весом. А мочегонные препараты нельзя принимать без назначения врача, так как они могут нарушить работу почек. Ограничения в еде не приведут ни к чему хорошему, уверена Малышева.

«Голодовка приведет к разрушению мышечной массы, вызовет в организме стресс. Как только надоест эта изнурительная диета, человек вернется к привычному графику», — цитирует слова диетолога INFOX.

Жиросжигатели воздействуют на центры голода, которые находятся в мозге. Но из-за этих препаратов может нарушиться работа некоторых органов. Для энергии, восстановления тканей человеку нужен жир, поэтому исключать его из рациона нельзя. А из-за избытка белка могут появляться прыщи, вздутие живота и преждевременное старение.

Злоупотребление водой тоже ведет к некоторым заболеваниям, включая нарушение работы почек и повышение артериального давления. К БАДам тоже стоит относиться с осторожностью. На вес они не влияют, а только притупляют аппетит, заключила эксперт.

Диетологи составили список продуктов, которые помогают похудеть. Среди них оказались яйца, арахисовая паста без сахара, лосось, киноа. Специалисты советуют еще творог, в который можно добавить немного натурального йогурта, орехов или ягод для вкуса.