Мать парализованного актера Янина показала, как он живет после инсульта

Москва, 7 марта. Актер Алексей Янин уже пять лет прикован к инвалидному креслу. Молодому артисту пророчили большое будущее, однако все перечеркнул инсульт. Мать Алексея Ольга Андреевна делает все возможное, чтобы вернуть его к полноценной жизни.

Полтора года Янин не мог двигаться и даже дышать. Благодаря материнской помощи актер начал говорить и самостоятельно держать кружку. Женщина пригласила журналистов к себе домой и показала комнату Алексея. Она отметила, что для сына это первая съемка после инсульта.

«Жизнь у него прервалась, к сожалению, в 32 года. Мы теперь смотрим на жизнь до и после, — сказала Ольга Андреевна в эфире программы Андрея Малахова.

Она рада, что сын рядом, несмотря на тяжелый недуг. По ее словам, она могла потерять его в любой момент.

«У меня была маленькая фотография пятилетнего Леши. Я держала ее на сердце все время. Я старалась дать ему энергию силу. Когда он очнулся, у меня было облегчение», — говорит мать актера.

Комнату Янина оборудовали специальной кроватью, которая может менять положение. Мужчину регулярно посещают специалисты: массажист и логопед.

«Это же не конец! Мы еще боремся. Я поставила цель, что мы встанем на ноги и начнем ходить», — заявила Ольга Андреевна.

Сам Алексей сказал, что хотел бы подарить матери букет алых роз. Эти слова растрогали Ольгу Андреевну до слез. Желание Янина исполнил его коллега по сериалу «Студенты» Владимир Стержаков.

В прошлом году сообщалось, что супруга Алексея Янина Дарья Клюшникова съехала от него и забрала сына. По словам девушки, она продолжает морально поддерживать актера. Она говорит, что вера, поддержка и любовь дают Алексею силы.