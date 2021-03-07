Стилист Бубновская назвала способы борьбы с выпадением волос

Москва, 7 марта. Ежедневно у человека выпадает около 100 волосинок, что является нормальным процессом. Однако, если волосы выпадают целыми прядями, то это повод обратиться к врачу.

Сильное выпадение волос сигнализирует о возникновении проблем в работе организма. В некоторых случаях причина может заключаться в генетической предрасположенности. Чаще всего облысение связано с нехваткой витаминов или сильным стрессом.

Фэшн-эксперт Адриана Бубновская советует пропить курс витаминов группы B и биотина. Если человек придерживается растительной диеты, то в рацион необходимо добавить железо, пишет «Главред».

Важно оградить себя от стресса и чаще заниматься любимыми делами. Для ухода за кожей головы лучше использовать натуральную косметику без агрессивных веществ в составе. Если все это не помогает, то необходимо обратиться к врачу-трихологу.

Обильное выпадение волос является одним из последствий перенесенного COVID-19. Врач Глеб Глебов рассказал, как справиться с этой проблемой и ускорить отрастание шевелюры.