Фанаты не узнали помолодевшую Марину Хлебникову

Москва, 7 марта. Эстрадная певица Марина Хлебникова появилась на телевидении после долгого перерыва. Внешний вид артистки приятно удивил зрителей.

Хлебникова стала участницей программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1». Певица не только ответила на вопросы ведущего Андрея Малахова, но и исполнила свой хит «Солнышко мое, вставай».

Для выхода в свет звезда выбрала простой, но элегантный наряд. Она надела белоснежную рубашку, темные брюки и крупные серьги. Дополнили образ легкий макияж и аккуратно уложенные волосы. Все это значительно омолодило и освежило 55-летнюю звезду.

«У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья!» — призналась Хлебникова, улыбаясь на камеру.

В 2018 году певица потеряла супруга, который свел счеты с жизнью. Смерть мужа сильно сказалась на эмоциональном состоянии Хлебниковой. В итоге артистка решила закончить творческую карьеру и замкнулась в себе. СМИ писали, что певица пристрастилась к алкоголю.

Еще одна звезда ранее потерпела сильные изменения во внешности. Речь идет об актрисе Ирине Пеговой, которая всегда отличалась пышными формами, но недавно удивила своих поклонников. Артистка сбросила лишние килограммы и стала выглядеть намного моложе.