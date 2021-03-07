Нутрициолог Руденко опровергла «российское понимание» о вегетарианстве

Москва, 7 марта. Подавляющее большинство россиян придерживаются в корне неправильного мнения о скудном рационе вегетарианцев: якобы они употребляют в пищу исключительно злаки.

Развеяла миф нутрициолог и спортивный диетолог Зина Руденко. Она призвала вспомнить о традиционных вегетарианцах, коими не в одном поколении являются многие жители Индии. Их образ жизни доказывает несостоятельность «российской теории». На самом деле они предпочитают есть бобовые, которые богаты белком. Последний хоть и отличается от содержащегося в мясе, но при правильном приготовлении прекрасно усваивается.

«Стоит отметить, что правильное замачивание бобовых — это целая наука — воду подщелачивают содой и выдерживают в этой воде с избытком на всю ночь. Затем промывают и обязательно варят до полной готовности, до мягкости, чтобы сделать белок более доступным для ферментов ЖКТ», — поделилась с ФАН специалист.

Кроме того, необходимо при приготовлении блюда использовать разогревающие специи, например, куркуму и имбирь. Пряные добавки оказывают вспомогательный эффект в работе пищеварения. Если освоить «вегетарианскую науку», то природный белок становится более доступным, заключила Руденко.

От чрезмерного употребления мяса жирных сортов, а также полуфабрикатов и колбасных изделий с повышенным содержанием жира, ранее предостерегла диетолог Наталья Круглова. В противном случае набор лишнего веса увеличивает риск развития гинекологических заболеваний.