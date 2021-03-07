Сведения о памятниках в России будут вносить в единый реестр

Москва, 7 марта. Минкультуры РФ в ближайшее время введет единый реестр для объектов культурного наследия России. Соответствующий закон начинает действовать 7 марта.

Ведомство утвердило единый государственный реестр объектов культурного наследия еще в 2011 году. В нем будет прописано название памятника, его местоположение, данные об ограничении прав на объект и категория историко-культурного значения. Это позволит обеспечить сохранность культурных объектов и доступ к ним россиян, передает «Парламентская газета».

В ближайшее время в документе будут прописаны сроки внесения данных в реестр. Отсутствие этой информации создавало правовую неопределенность в вопросе государственной охраны памятников.

В Москве ранее прошло голосование за установку памятника на Лубянской площади. Гражданам предлагали выбрать между памятником Александру Невскому и Феликсу Дзержинскому. Однако власти Москвы решили оставить Лубянскую площадь без изменений. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко не исключила возможность проведения повторного голосования.