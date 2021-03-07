Полина Гагарина нарастила волосы и помолодела на несколько лет

Москва, 7 марта. Певица Полина Гагарина удивила поклонников новым внешним видом. Артистка не меняла свой имидж на протяжении нескольких лет.

Фанаты привыкли видеть Гагарину с короткими светлыми волосами. Однако теперь певица решила примерить на себя длинные волосы. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала селфи в новом образе. На снимке 33-летняя артистка позирует в домашней одежде и без косметики на лице. Отсутствие макияжа и длинные волосы превратили Гагарину из женщины в подростка.

В молодые годы артистка была практически длинноволосой брюнеткой. Однако после родов она значительно набрала в весе, после чего начала тщательно следить за своим внешним видом. Именно тогда Гагарина сделала короткую стрижку и покрасилась в светлый цвет. С такой прической она проходила долгие годы.

Фанаты поддержали новый образ артистки. Многие признались, что им не привычно видеть Гагарину с длинными локонами. Однако нашлись и те, кто выступил против обновленной прически звезды. Некоторые поклонники отметили, что с каре поп-исполнительница выглядела более статно.

Полина Гагарина недавно приняла участие в фотосессии своего бывшего супруга Дмитрия Исхакова. Этой съемкой фотограф хотел показать красоту женщин, перешагнувших отметку в 45 лет. Вместе с Гагариной в проекте поучаствовали телеведущие Ксения Собчак и Елена Летучая.