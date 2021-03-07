Регулярные занятия йогой положительно влияют на работу мозга

Москва, 7 марта. Йога помогает не только безопасно избавляться от лишнего веса, но и улучшать здоровье организма. Асаны стимулируют области мозга, отвечающие за рациональное мышление, креативность.

Медитация помогает концентрировать внимание, повышает настроение, снижает тревожность и препятствует развитию хронического стресса, передает Infox. При занятиях йогой в мозге человека выделяется кислота, дефицит которой может приводить к депрессии.

Дыхательные практики представляют собой некий массаж для мозга. Они увеличивают скорость кровотока, но сохраняют нормальное давление. Перевернутые асаны могут омолаживать организм, в таких позах мозг лучше снабжается кислородом.

Активная работа мозга держит в тонусе и весь организм, что непосредственно влияет на продолжительность жизни. Психолог Марианна Абравитова считает, что занятия йогой и регулярное чтение поспособствуют долголетию.