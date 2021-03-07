Тутберидзе против Плющенко: как наставники повлияли на спортивную карьеру Косторной

Фигуристка Алена Косторная обрадовала фанатов возвращением к тренеру Этери Тутберидзе. Ее спортивная карьера состоит из взлетов и падений, на которые повлияли наставники.

Главным достижением 17-летней фигуристки стало золото на Чемпионате Европы в 2020 году. Тогда она тренировалась под началом Этери Тутберидзе и стала знаменитой благодаря своей техничности и легкости. Однако позже она перешла к Евгению Плющенко, а фанаты заметили очевидный спад результатов. ФАН вспомнил путь спортсменки к славе и составил дайджест ее «путешествий» по тренерам.

«Знакомство» с большим спортом

Впервые Косторная встала на коньки в четыре года. Она начала тренироваться у заслуженного мастера спорта и призера олимпийских игр 1980 года в парном катании Марины Черкасовой. Под руководством тренера спортсменка осваивала базовые навыки.

После подготовки у Черкасовой юная фигуристка перешла в школу «Самбо-70» (отделение «Конек Чайковской») и начала работать с тренером Еленой Жгун. Косторная не раз рассказывала в интервью, что Жгун помогла сформировать ей «культуру катания». На Первенстве России среди юниоров в 2017 году никто не предполагал о возможных успехах Косторной: тогда она заняла только 16-е место в соревновании, уступив призеру почти 60 баллов.

Окрыляющая слава Косторной

Юная фигуристка при этом наблюдала за тем, как выступают спортсменки «Хрустального» в «Самбо-70» у тренера Этери Тутберидзе. Достижения девушек подтолкнули Косторную к смене наставника. Уже в декабре 2017 года спортсменка заняла третье место на взрослом Чемпионате России по фигурному катанию.

В «Хрустальном» Косторная достойно откатала сезоны 17/18, 18/19, 19/20. В это время девушка выступала в состязаниях всероссийского и международного уровня. Для фигуристки 2020 год стал прорывным — она завоевала титул Чемпионки Европы и получила золото в одиночной программе в Финале Гран-при по фигурному катанию.

Неожиданный поворот

После своего триумфа Косторная в июле прошлого года решила перейти от Тутберидзе в академию фигуриста Евгения Плющенко. Решение чемпионки стало сенсацией. Первый тренер юной фигуристки Черкасова предположила, что работа с Плющенко продвинет карьеру девушки. Сама Тутберидзе объяснила уход Косторной тем, что спортсменка стала слишком требовательной и выдвинула список фигуристок, с которыми не хочет тренироваться одновременно.

«Когда-то Юлия Липницкая выдвинула требование не выходить на один лед с Евгенией Медведевой, потом Медведева отказалась кататься с Алиной Загитовой, а сейчас от Алены Косторной мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», — написала тренер в своем аккаунте в Instagram.

Возвращение

Однако команда «Ангелов Плющенко» не прославила Косторную. Она проработала под началом олимпийского чемпиона меньше года и вновь повернулась в сторону Тутберидзе. Вероятной причиной перехода может быть снижение результатов спортсменки. Так, в финале Кубка России 17-летняя фигуристка заняла только шестое место. Ее обошла даже Елизавета Туктамышева, которая вернулась в мировое фигурное катание спустя шесть лет.

Сама Косторная в эфире Первого канала рассказала, что у Плющенко не могла заставить себя что-либо делать. По ее словам, если бы рядом была Тутберидзе, то она «делала бы больше, чем нужно».

Вокруг Алены Косторной теперь назревает скандал. Продюсер Яна Рудковская потребовала компенсацию за уход девушки из «Ангелов Плющенко». Деньги должны будут выплачивать либо мать несовершеннолетней фигуристки, либо группа Тутберидзе. При этом, по словам Рудковской, клуб Плющенко расстался со спортсменкой на хорошей ноте.