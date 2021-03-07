Боярский рассказал, как устроил в театре «стриптиз» на 8 Марта

Санкт-Петербург, 7 марта. Актер и певец Михаил Боярский рассказал, как он однажды вместе с коллегой Сергеем Мигицко экстравагантно поздравил женщин с 8 Марта.

По словам Боярского, ему часто доводилось отмечать 8 Марта на театральной сцене. Поэтому они вместе с Мигицко долго думали, как удивить публику.

«Решили раздеться, то есть подарить стриптиз. <...> Такого ни в театре, ни в кино не было. Пошли к Владимирову (художественный руководитель Ленсовета с 1992-го по 1999 год. — прим. ФАН), а он сказал: «Хорошо, только скотчем замотайте все», — рассказывает 71-летний Боярский.

Однако скотч больно обдирал волосы на теле, поэтому актеры решили обойтись без него.

«Тогда мы были ведущими и сказали: «Сегодня мы покажем фрагмент из фильма, в котором сейчас снимаемся, называется он «Неуловимые мстители», — вспоминает артист.

Актеры предупредили своих супруг о готовящемся розыгрыше — они находились за кулисами и ожидали мужей, которые быстро разделись и метнулись через гримерки в пустое фойе театра, чтобы остаться незамеченными.

«Вдвоем с Сережей мы голые за секунды три под музыку пробежали по залу и промахнули на сцену. Возникла пауза, но потом все женщины от 80 до 15 в театре завизжали и кричали «бис», — с улыбкой вспомнил Боярский.

Недавно Михаил Боярский в беседе с корреспондентом ФАН поздравил певицу Татьяну Буланову с днем рождения. Актер пожелал, чтобы она как можно чаще выпускала новые песни, несмотря на то, что он любит ее старые композиции. Боярский также выразил желание еще раз встретиться с ней на сцене.