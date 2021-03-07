Астрологи назвали пять защищенных от коронавируса знаков зодиака

Москва, 7 марта. Представители некоторых знаков зодиака имеют сильный иммунитет и устойчивы к любым инфекциям. Такое свойство позволяет людям побеждать болезни.

Отменным здоровьем отличаются Тельцы. Они остаются на ногах даже, когда все вокруг болеют. Представители этого знака зодиака могут чувствовать недомогание, но все равно идут вперед, передает infox.

Близнецы ненавидят проводить время в постели с температурой, поэтому стараются как можно реже болеть. Они стремятся успеть все увидеть и сделать. К врачам рожденные под этим знаком обращаются лишь в крайних случаях.

Девы представляют собой полную противоположность Близнецам. Они тщательно заботятся о своем здоровье и являются частыми клиентами медицинских учреждений.

Скорпионы большую часть заболеваний переносят на ногах, так как сильны духом и не привыкли сидеть на одном месте. Они не впадают в депрессию или панику при появлении первых симптомов, а стараются как можно быстрее от них избавиться.

Легче всего через пандемию COVID-19 пройдут Рыбы, так как представители этого знака лучше всех умеют заботиться о себе. Они всегда одеваются по погоде, ведут здоровый образ жизни и питаются исключительно правильной пищей.

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время перечислил самые счастливые знаки зодиака. Ими стали Овны, Девы, Львы, Стрельцы и Водолеи.