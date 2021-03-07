Томские археологи в полевом сезоне 2020 года выявили два уникальных объекта

Томск, 7 марта. Специалисты из Томска за прошлый год провели раскопки на нескольких объектах. Еще на 16 организовали разведки, на одном установлено археологическое наблюдение.

Исследователи обнаружили два уникальных объекта. Место выжигания древесного угля было найдено на территории поселка Моряковский Затон. Во время раскопок археологи обнаружили железные предметы, фрагменты изделий из стекла и следы гончарного производства. Исследователи выяснили, что на месте проведения работ находился производственный объект XIX века, который относится к периоду индустриализации Сибирского региона.

Также, на территории Томской области были найдены остатки самуськой таежной общности, относящейся к бронзовому веку. В частности археологи нашли фрагменты керамических и каменных изделий, а также концевую накладку для лука.

Недавно сотрудники Института археологии РАН поделились подробностями масштабных археологических раскопок в Крыму, в том числе совсем недавних — под Севастополем. Они поведали о самых интересных и сенсационных находках.