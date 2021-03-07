Словакия из-за переполненных больниц отправляет больных COVID-19 в ФРГ и Польшу

Братислава, 7 марта. Согласно данным Минздрава Словакии, в реанимационных отделениях больниц старны находится 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19. Это наибольшее число заболевших с начала пандемии.

Дефицит мест в отделениях реанимации вынудило власти Словакии направлять тяжелобольных пациентов на лечение в Германию и Польшу, пишет RT.

«Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось», — заявил официальный представитель Минздрава

Двоих пациентов с COVID-19 уже доставили в ФРГ. Их определили в одну из дортмундских городских клиник. Тяжелобольных направляют также и в Польшу, где их размещают в специализированной больнице в городе Горлице.

Недавно правительство Словакии приняло постановление о введении в стране комендатского часа. Согласно документу, гражданам запрещено выходить на улицу с 20:00 до 05:00. Ограничительные меры были введены из-за высокого показателя смертности пациентов с коронавирусом.