Льготную ипотеку можно оформить в городах РФ с населением до 30 тысяч человек

Москва, 7 марта. Сельскую ипотеку под 3% годовых и менее может взять любой гражданин РФ в возрасте от 21 до 65 лет. Субсидированная ипотека действует в малых городах.

Льгота распространяется и на рынок вторичного жилья. Можно взять как квартиру, так и частный дом, либо участок. Первоначальный взнос при этом должен составлять не менее 10%. Отмечается, что в качестве взноса может быть задействован маткапитал.

Сельская ипотека распространяется на города с населением до 30 тысяч человек. Максимальная сумма кредита не должна превышать 3 миллиона рублей. Однако в некоторых регионах сумма может быть до 5 миллионов. На погашение дается 25 лет.

В случае, если гражданин рассматривает покупку в новостройке, то можно воспользоваться помощью дольщиков при продаже старой недвижимости. В рамках программы трейд-ин, средства с проданного имущества можно инвестировать в новое жилье. Застройщики предоставляют своим клиентам помощь в этом вопросе.