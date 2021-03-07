Протестующие парагвайцы требуют импичмента президента Марио Абдо

Асунсьон, 7 марта. Протестующие в Парагвае требуют импичмента президента Марио Абдо. Тяжелая ситуация с коронавирусом в стране подрывает популярность правительства.

«Прочь коррумпированные!» — скандируют участники протеста.

#AHORA "Fuera los corruptos" cantan los manifestantes que ya se hicieron presentes en las adyacencias del Congreso Nacional.



Piden juicio político para el presidente Mario Abdo.



Vía @rufodiana #1020AM pic.twitter.com/QYDjy8mNfq — Radio Ñandutí (@nanduti) March 6, 2021

До этого к импичменту Марио Абдо призывали некоторые представители парагвайской оппозиции. В частности, соответствующее заявление сделал сенатор Систо Перейра, который представляет левый альянс «Фронт Гуасу».

Недовольные парагвайцы обвиняют главу государства в том, что он отрицает серьезность ситуации с коронавирусом. На претензии граждан он ответил, что вместо новостных сводок по утрам он «читает Библию».

Ранее министр здравоохранения Парагвая Хулио Масолени подал в отставку на фоне массовых беспорядков и коллапса системы здравоохранения южноамериканской страны. Его критиковали за нехватку медикаментов и неэффективную политику закупок вакцин против коронавируса.