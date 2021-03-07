Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для граждан РФ

Афины, 6 марта. Разрешение на въезд в Грецию до 500 россиян в неделю будет действовать до 22 марта. Об этом говорится в совместном межминистерском решении.

При этом для пересечения греческой границы необходимо будет иметь результаты отрицательного теста на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице. Прошлое разрешение на въезд действовало по 8 марта. Хотя первоначально оно вводилось до 21 сентября, но после истечения сроков неоднократно продлевалось.

Условия въезда в страну не изменились. Тест на COVID-19 должен быть сделан за 72 часа до прибытия в Грецию в сертифицированных лабораториях. Рейсы выполняются дважды в неделю из Москвы в Афины.

На данный момент в Греции зафиксировано 203 978 случаев заражения, передает RT. Всего скончались 6705 человек с выявленным COVID-19.

С 1 марта въезд в страну для россиян упростила Грузия. Попасть на территорию государства можно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.