УАЗ может развернуть производство внедорожников Isuzu

Ульяновск, 6 марта. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обсуждает возможность производства иностранных автомобилей на своих предприятиях. Первой из таких иномарок может стать Isuzu.

Российский автопроизводитель может поставить на свой конвейер внедорожник и пикап на платформе Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. Если шасси иномарок удастся совместить с платформой «УАЗ-Патриота», то модели будут выходить под брендами Isuzu и УАЗ. Информации о моторной линейке таких машин пока нет.

Работа с японским партнером позволит УАЗ обновить модельный ряд своих внедорожников. По похожей схеме в настоящее время сотрудничают Renault и АвтоВАЗ.

Китайский производитель JAC ранее представил три версии своего нового семейного кроссовера S7. Салоны автомобилей рассчитаны на пять или семь мест. Россиянам станут доступны конфигурации Basic, Comfort и Luxury.