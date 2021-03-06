Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Тихом океане

Сайпан, 6 марта. Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло в Тихом океане у берегов архипелага Марианские острова, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмологической активности находился на расстоянии 666 км к северо-западу от столицы административного образования Содружества Северных Марианских островов города Сайпан, в котором проживает 48,2 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 27 км. По данным сейсмологов, угроза цунами отсутствует.

Недавно мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии. В тот день в районе архипелага Кермадек в течение дня было зафиксировано несколько подземных толчков, передает RT.