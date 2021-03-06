Ароматические свечи могут стать причиной развития рака

Москва, 6 марта. Ароматические свечи содержат опасное вещество в своем составе. Речь идет о лимонене, который превращается в формальдегид при контакте с воздухом.

Исследование на соответствующую тему провел британский ученый Алистер Льюис из Йоркского университета. Лимонен часто входит в состав освежителей воздуха и бытовых средств для уборки. Однако в ароматических свечах содержание этого вещества в разы больше, чем считалось ранее.

Регулярное использование свечей в доме может привести к отравлению. Особенно это касается помещений с кондиционером, который ограничивает приток воздуха в помещение. Ученый рекомендует тщательно проветривать комнаты после горения ароматических свечей. Снизить вредное воздействие лимонена можно с помощью комнатных растений.

Формальдегид является опасным веществом, которое провоцирует мигрень, проблемы с нервной системой и дыхательными путями. Он значительно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Ученые ранее доказали опасность растительной диеты для здоровья. Исключение белка животного происхождения из рациона губительно влияет на здоровье костей.