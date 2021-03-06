Шоколад может предотвратить развитие ишемической болезни сердца

Вашингтон, 6 марта. Способность шоколада улучшать работу сердечнососудистой системы открыли исследователи из американского Медицинского колледжа Бейлор, проанализировав данные 300 тысяч пациентов.

В ходе исследования была установлена непосредственная связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Среди тех, кто ел шоколад минимум один раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца оказался на 8% ниже, чем у остальных.

Положительное влияние сладкого продукта обусловлено содержанием в нем стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Эти элементы укрепляют сердце и способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина. Однако избыток шоколада в рационе грозит ожирением или сахарным диабетом, поэтому нужно соблюдать меру.

Лучшим компаньоном шоколада является кофе. Росконтроль определил самый ароматный и бодрящий молотый кофе, сообщает ФАН. В исследовании приняли участие кофейные бренды «Жокей», «Московская кофейня на паяхъ», Jardin, Bushido, Movenpick, Today и Egoiste.