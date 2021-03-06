Трое американцев по провели за решеткой 20 лет из-за судебной ошибки

Нью-Йорк, 6 марта. Осужденные в США Джордж Белл, Роан Болт и Гэри Джонсон вышли на свободу. Американцев признали невиновными спустя 20 лет заключения.

Мужчин обвинили в совершении ограбления городской службы обналичивания чеков, а также в расправе над работником офиса и офицером полиции. Через десятки лет защите удалось собрать доказательства, подтверждающие невиновность осужденных. В частности адвокаты предоставили показания представителя одной из местных бандитских группировок. В разговоре он признал возможную ответственность банды за злодеяния.

Преступление было совершено еще в 1996 году. Расследование дела до сих пор продолжается, стражи правопорядка намерены найти виновных, передает The Daily Beast.

Ранее после 17 лет заключения на свободу вышел Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». Мужчина почти четыре года держал в бункере двух несовершеннолетних девушек, сделав из них секс-рабынь. Исходя из характеристики администрации исправительной колонии Саратовской области, насильник не раскаялся в совершенных преступлениях и не осознает опасности содеянного.