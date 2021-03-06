Ученые из Австралии научились печатать кости внутри тела человека

Сидней, 6 марта. Новая технология ученых из UNSW Sydney в Австралии позволит создавать трансплантаты костей, которые не будет отвергать организм человека.

Австралийские исследователи научились печатать заменители костей прямо внутри тела. Этот метод подразумевает создание трансплантатов из живых клеток и без использования агрессивных химических веществ.

«Это действительно первый пример интеграции керамических материалов, которые эмулируют многие аспекты кости с живыми клетками. Это открывает возможности для распечатывания костей пациента непосредственно в его организме», — отметили авторы исследования.

Сейчас врачи используют целые кости пациентов и трансплантируют их части в поврежденные места. Такие пересадки часто заканчиваются отторжением.

Американские хирурги ранее впервые в истории медицины успешно пересадили пострадавшему в ДТП пациенту лицо и руки. Операция длилась 23 часа.