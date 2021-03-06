Кабмин России выделит 60 млрд рублей на должность проректора по цифровизации

Москва, 6 марта. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки поддержать инициативу о создании в вузах должности проректора по цифровой экономике.

Во время совещания Чернышенко поручил главе ведомства Валерию Фалькову ввести соответствующую должность в каждом учебном заведении. Вице-премьер подчеркнул, что «цифровой спецназ» показал свою эффективность, пишет RT.

«Здесь очень хороший есть пример, который точно показал свою эффективность, — это институт руководителей по цифровой трансформации», — сказал он.

Также Чернышев выразил надежду, что внутри вузов найдутся грамотные специалисты, которые обладают необходимым багажом знаний для такой должности. В дальнейшем он предложил использовать механизмы планирования цифровой программы.

«И каждый руководитель по цифровой трансформации должен защитить (программу. — Прим. ФАН) у вас, у министра цифровизации, и тогда у нас действительно что-то изменится», — добавил вице-премьер.

До конца 2021 года в России планируют запустить цифровую платформу для помощи предпринимателям. Благодаря такой платформе ведение бизнеса станет проще с точки зрения донесения информации и упрощения бизнесу операционных процедур, отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.