Беременная девушка погибла в ДТП в Сосногорском районе Коми

Сосногорск, 6 марта. Столкновение двух автомобилей произошло в субботу утром на трассе Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. В результате ДТП погибла молодая девушка.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2107 допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего спровоцировал столкновение с Renault Duster. Смертельные травмы получила девушка 1998 года рождения, сидевшая на пассажирском сидении отечественной легковушки, передают СМИ.

Согласно неподтвержденным данным, погибшая находилась на шестом месяце беременности и была супругой водителя. Также в ДТП пострадала их дочь, возраст которой составляет один год и три месяца.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло недавно в Саратовской области. Участниками аварии стали отечественные ВАЗ-2112 и Lada Granta. Одним из погибших является несовершеннолетний подросток.