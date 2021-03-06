Волонтеры поздравили пассажирок и сотрудниц аэропорта Симферополя с 8 Марта

Симферополь, 6 марта. Всероссийская акция в преддверии 8 Марта #ВамЛюбимые проходит в воздушной гавани Симферополя. Волонтеры дарят работницам и пассажиркам цветы и поздравляют с праздником.

В рамках акции #ВамЛюбимые с 6 по 8 марта по всей России добровольцы будут поздравлять девушек в общественных местах и социальных учреждениях. Особое внимание уделят работницам сферы здравоохранения, которые спасают россиян от болезней в это трудное время.

Суммарно на полуострове Крым раздадут порядка четырех тысяч тюльпанов. Проведением акции занимается Ресурсный центр поддержки добровольчества и региональные волонтёрские движения при поддержке Госкомитета молодежной политики РК.

Недавно также воспитанники тюменского центра «Аванпост» поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта. Женщины гостеприимно встретили добровольцев: приглашали на чай и показывали фотоальбомы прошлых лет.