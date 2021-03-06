Роналду не попал в стартовый состав «Ювентуса» на матч против «Лацио»

Турин, 6 марта. Матч 26-ого тура чемпионата Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио» начался без португальского форварда Криштиану Роналду.

Встреча стартовала в Турине в 22:45 по московскому времени. Лидер «черно-белых» мог остаться на скамейке запасных из-за проблем со здоровьем. Об этом недавно сообщили местные СМИ.

Недавно Криштиану Роналду установил очередной рекорд. Гол в ворота «Специи» в прошлом туре Серии А позволил игроку стать первым в истории футболистом, которые забил не менее 20 голов в лучших европейских чемпионатах.