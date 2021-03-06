Вильфанд предупредил жителей европейской части России об ухудшении погоды

Москва, 6 марта. Опасные погодные условия настигнут большинство регионов европейской части России 7 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В европейской части России ожидаются сильные метели, снегопады, снежные заносы. В предпраздничный день ветер будет от семи до 12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Вильфанд предупредил жителей регионов о падении давления. Сложные погодные условия затронут Калининградскую, Ленинградскую, Вологодскую области, Карелию и весь Центральный федеральный округ.

«Ныряющий циклон приведет к тому, что погода в канун праздника на всей европейской части России существенно ухудшится: резкое падение давления и сильные снегопады», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ухудшение погоды прогнозируется на Кубани 7 и 8 марта. Синоптики предупреждают жителей о мокром снеге, дождях, гололеде. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит до семи градусов тепла, а днем до 15 градусов.