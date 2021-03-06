Создатели фильма о лыжнице Елене Вяльбе рассказали, как им помогли магаданцы

Магадан, 6 марта. Местные жители и чиновники с радостью откликнулись на просьбы помочь со съемками фильма «Белый снег», который посвящен легендарной лыжнице Елене Вяльбе.

По словам авторов фильма, они хотели воспроизвести атмосферу, а также показать зрителям те места, в которых росла и тренировалась великая спортсменка. Городские власти с удовольствием шли навстречу деятелям и давали разрешения на съемки. Главным открытием для режиссеров стал пионерский лагерь. В зданиях не успели провести реставрацию, поэтому там «сохранился дух 70-х».

Жители Магадана поделились с авторами фильма атрибутами того времени: коньками, клюшками, лыжами с палками и автомобилем. Художник по костюмам смогла найти подлинные костюмы болельщиков того времени. За ними пришлось отправиться в Финляндию и Эстонию.

Недавно президент Федерации лыжных гонок России, лучшая лыжница XX века Елена Вяльбе дала эксклюзивный комментарий ФАН. Она оценила выступление российских лыжниц на ЧМ.