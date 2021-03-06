Шуфутинский хочет ребенка от своей молодой супруги

Москва, 6 марта. Певец Михаил Шуфутинский счастлив в браке со своей третьей избранницей Светланой Уразовой, которая младше его почти на 30 лет. Шансонье даже задумывается об отцовстве.

У 72-летнего Шуфутинского есть двое взрослых сыновей — 49-летний Дэвид и 47-летний Антон. Однако певец может стать отцом и в третий раз. Об этом он сообщил в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Мы над этим работаем», — сказал Шуфутинский.

При этом возлюбленная Шуфутинского выступила против суррогатного материнства. По словам Уразовой, данный вариант даже не рассматривается.

«Мы можем справиться и сами, слава богу», — говорит шансонье.

Михаил Шуфутинский уже был женат дважды. Первый союз с Татьяной Ростовой не был крепким и быстро распался. Со второй супругой Маргаритой певец прожил 40 лет, вплоть до ее смерти в 2015 году. Именно она родила ему двух сыновей.

После смерти Маргариты Шуфутинский сошелся с Уразовой. С ней он был знаком 25 лет. В одном из интервью шансонье отмечал, что Светлана помогла ему пережить утрату жены. Семья музыканта хорошо приняла новую избранницу певца.

Михаил Шуфутинский также приоткрыл завесу тайны над личной жизнью и объяснил, в чем состоит секрет его счастливой семейной жизни с третьей женой. По словам «короля шансона», каждый их день начинается с поцелуя.