Номинантов на престижную кинопремию «Оскар» объявят 15 марта

Лос-Анджелес, 6 марта. Церемония вручения наград премии «Оскар» в 2021 году из-за пандемии была перенесена с 28 февраля на 25 апреля. Трансляцию церемонии будет вести телекомпания ABC.

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в дату проведения торжественного мероприятия, но и в критерии отбора кинолент. В 2021 году фильмы, выпущенные на потоковых сервисах, будут иметь право побороться на награды наравне с традиционными прокатными картинами. Полный список номинантов станет известен 15 марта.

В этом году в короткий шорт-лист американской премии включили драму российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Киноакадемик оценил шансы картины фильма на получение награды.